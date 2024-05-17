Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberindeki heyetle birlikte Ankara-Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’i ziyaret etti.

Başkan Veli Gündüz Şahin’e hayırlı olsun dileklerini ileten ve görevinde başarılar dileyen Solmaz, genel ve yerel gündem ile Çorum’un temel problemleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete ayrıca, Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve Belediye Meclis Üyesi Av. Doğan Öksüz de katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, “baba dostu” olarak hitap ettiği Veli Gündüz Şahin’e misafirperverliğinden ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, kendisini Çorum’a davet etti.

Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.