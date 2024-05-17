Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, muhtarların demokrasinin temeli, yerel yönetimlerin de vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, muhtarlarla birlikte hareket etmeye ve sorunlara ortak çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.

CHP Çorum İl Başkanlığı, mahalle muhtarlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Daha önce Bahçelievler, Yavruturna, Kale ve Karakeçili Mahallesi Muhtarlıklarına ziyaretler düzenleyen CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki heyet, ziyaretlerini Ulukavak, Üçtutlar ve Buharaevler Mahalleleri ile sürdürdü.

Solmaz, CHP olarak tüm mahallelerin sorunlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nu muhtarlık ofislerinde ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve yeniden seçilmelerinden dolayı tebrik etti.

Muhtarların, mahallelerin sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Solmaz ve beraberindekiler, hem hayırlı olsun dileklerini paylaştı, hem de sorunlar ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Solmaz, “Mahallelerimizin sorunlarının giderilmesi hususunda CHP olarak her zaman Belediye Meclis grubumuzla yanlarında olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise, CHP heyetine ziyaretleri için teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)