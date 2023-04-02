Çorum FK, deplasmanda Ankaraspor'a konuk oluyor.

Ligde şampiyonluk hesabı yapan iki rakibini de yenerek zirve yarışında Şanlıurfaspor ile baş başa kalan kırmızı siyahlılar, zorlu Ankara deplasmanında 3 puan arıyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları devam eden Ozan Sol, Selim Ilgaz, Timur Temeltaş forma giyemiyor.

Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR....

⚽DAKİKA 32: Korner atışından golü bulduk. 3 defa üst üste korner atışı yakalayan Çorum FK, Ferhatı'ın kafa  golüyle öne geçti.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ.

MAÇ SONA ERDİ.

Çorum FK, Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti. Çorum FK'ya galibiyeti getiren gol 32.dakikada Ferhat Yazgan'dan geldi. Çorum FK, bu sonuçla puanını 57'ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü.

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Kırmızı siyahlılar haftaya Pazar günü evinde Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak.