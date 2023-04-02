Çorum FK, deplasmanda Ankaraspor'a konuk oluyor.
Ligde şampiyonluk hesabı yapan iki rakibini de yenerek zirve yarışında Şanlıurfaspor ile baş başa kalan kırmızı siyahlılar, zorlu Ankara deplasmanında 3 puan arıyor.
Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları devam eden Ozan Sol, Selim Ilgaz, Timur Temeltaş forma giyemiyor.
Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR....
⚽DAKİKA 32: Korner atışından golü bulduk. 3 defa üst üste korner atışı yakalayan Çorum FK, Ferhatı'ın kafa golüyle öne geçti.
İLK YARI 1-0 SONA ERDİ.
MAÇ SONA ERDİ.
Çorum FK, Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti. Çorum FK'ya galibiyeti getiren gol 32.dakikada Ferhat Yazgan'dan geldi. Çorum FK, bu sonuçla puanını 57'ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü.
Kırmızı siyahlılar haftaya Pazar günü evinde Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak.