Çorum FK’nın Bodrum FK ile oynayacağı play-off yarı final maçı, Alaca ilçesindeki dev ekranda canlı yayınlanacak.

Alaca Belediyesi tarafından 11 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak Çorum FK maçı heyecanı dev ekranda yaşatılacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek vatandaşlar, Çorum FK'nin Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı play-off yarı final maçını bir arada izleyecek.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, tüm vatandaşları Cumhuriyet Meydanı’na davet ederek, "Temsilcimiz Çorum FK’nın yanında olmak için tüm hemşehrilerimizi meydana bekliyoruz" ifadelerini kullandı.