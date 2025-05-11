Vali Ali Çalgan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Çalgan, sevgi, şefkat, sabır ve fedakârlıklarıyla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen, her koşulda seven, koruyan, kollayan, evlatlarına kol kanat geren annelerin en değerli varlık olduğunu söyledi.

"Annelerimiz, yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlık taşıyan, hayatımızdaki en güvenli sığınağımız olmuştur diyen Vali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şeklide ödenemez. Bilmeliyiz ki; Sevgili Peygamberimiz, “Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurarak, cennete giden yolun merhamet ve muhabbet kaynağı annelerimizin rızasından geçtiğini bildirmektedir.

Varlıklarıyla hayatımızı anlamlandıran ve hayat boyu yol göstericimiz olan annelerimizin değerini her zaman çok iyi bilmeli, annelerimizi yılın sadece bir günü değil, her gününde hatırlamalı, gönüllerini hoş tutmalı saygı ve sevgimizi göstermeli ve onlara karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin, Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, fedakâr emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."