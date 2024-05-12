Elazığ'da 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana'dan yaklaşık 8 gündür haber alınamıyordu... Ailesinin ihbarı sonrası geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.

KIZI HİÇBİR ŞEYDEN HABERSİZ OYUN OYNADI

Dilara'nın toprağa gömülü halde bulunduğunu öğrenin ailesi kahroldu. Acılı aile cenazeyi almak için morgun önünde saatlerce bekledi. Öldürülen Günana'nın 7 yaşındaki kızı ise hiçbir şeyden habersiz morg önünde arkadaşı ile oyunlar oynadı. O anlar ise görenlerin yüreğini dağladı.

"KIZIMI ÖLDÜRENLERİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Anneler Günü'nde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, “Biran önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim” ifadelerini kullandı.

"YAPAN KİŞİLER BELLİDİR..."

Dilara Günana'nın abisi Sidar Günana ise “Yapan kişiler bellidir. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Benim kardeşim anneler gününde öldürüldü. Kendisinin de bir kızı var. Adaletin önünde hesap verip en ağır cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu.