Geçen yıl Ekim ayında kurulan Antalya 19 Platformu çalışmalarına devam ediyor.

Ekim 2023’te 19 üye ile İnşaat Mühendisi Kemal Koçak’ın kurucu başkanlığında yola çıkan platform, üye sayısını her geçen gün artırıyor.

Antalya 19 Platformu Başkanı Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, yaptığı açıklamada “Antalya 19 Platformu, Antalya’ya toplumsal, kültürel, akademik ve ekonomik katkı sağlamak ve kadim Çorum kültürünü güzel Antalya'mızla buluşturmak üzere kurulmuş, bağımsız, birlik ve beraberliğin vazgeçilmez bir değer olduğunun farkında olarak toplumsal duyarlılıkları olan, herkese eşit mesafede ve eşit yakınlıkta olan bir gönüllüler oluşumudur. Antalya Çorum Platformu olarak üçüncü kahvaltılı toplantımızı 25 Şubat 2024 tarihinde Atatürk Parkı’nda yer alan Boğazköy Restaurant’ta gerçekleştirdik” dedi.

Toplantıda mevcut durum analizi ve gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, “2023 TÜİK verilerine göre Antalya’da 27 bin 699 Çorum nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor. Platform olarak Antalya ve Çorum’da etkili çalışmalar yapmanın gerekliliğine değindik. Yöresel ürünler alanında bir marka haline gelen ve yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve coğrafi işaretleme alanında önemli işlevler üstlenen YÖREX gibi etkinliklerde, aynı şekilde diğer kültürel, sanatsal, akademik ve sportif etkinliklerde Çorum’un daha etkili temsili ve Çorum’un sahip olduğu değerler üzerinden tanıtılması yönünde inisiyatif geliştirilmesi kararı aldık. Yine doğa koruma, ağaçlandırma, Antalya’nın tanınırlığı en yüksek yerleşim alanlarından Kaleiçi deneyiminin Çorum’da devam eden restorasyon ve renovasyon çalışmalarına aktarılması, Çorum’un çok zengin mutfak kültürünün Antalyalılarla buluşturulması, Antalya mutfak kültürünün ise Çorum’da deneyimlenmesine yönelik festival ve diğer etkinliklerde girişimlerde bulunulmasına, diğer STK’larla iletişim tesis edilerek toplumsal konularda rol üstlenilmesine ve sürecin geliştirilmesine yönelik çalışılmaların geliştirilmesi yönünde çalışılması kararları alındı” ifadelerini kullandı.

Antalya 19 Platformu’nun Başkan Yardımcılığını Prof. Dr. Mustafa Ertürk ve Sekreterliğini ise Mustafa İmal yürütüyor.

Toplantıya, sanatçı Mustafa Mümtaz, gazeteci ve öğretmen Mustafa Kök, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop ile platform üyeleri katıldı.