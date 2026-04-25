Antalya Jetgen Junior Cup turnuvasında Çorum Hattuşa Gençlikspor takımı zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu kazandı.

24 takımın mücadele etitği turnuvada Hattuşa şampiyonluğun yanı sıra üç özel ödülünde sahibi oldu.

Teknik Direktörler Kenan Aşkan ve Vedat Aşkan yönetiminde Deniz Asaf, Okan Çelik, Ali Kerem Topçal, Mehmet Asaf Aşkan, Mirza Kahraman, Efkan Cıdık, Eymen Coşkun, Kerem Oktay, Doruk Aksoy, Ebubekir Çalışkan, Abdullah Biçer, Mustafa Eren ve Emir Bozkurt’tan oluşan kadrou ile mücadele eden Hattuşa Gençlikspor Antalya Kaya Otel’de düzenlenen U 19 yaş grubunun mücadele ettiği turnuvada ilk gün Antalya Yeşilköyspor’u ikinci ilk maçında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0, Antalya Konaklıspor’u 4-1 Alanyaspor’u ise 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Trabzonspor U 19 takımını zorlu mücadele sonunda 1-0 yenen Hattuşa Gençlikspor finalde Mersin İdman Yurdu takımı ile karşılaştı. Rakibi önünde de üstün oyunu sonunda 2-0 galip gelen Hattuşa Gençlikspor takımı turnuvanın şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Turnuva tertip komitesi tarafından en iyi oyuncu ödülüne Hattuşa Gençlikspor’dan Mirza Kahraman en golcü oyuncu ödülünü Eymen Coşkun ve altın eldiven ödülünüde Asaf Toytemiz aldı.