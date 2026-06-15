Çorum’da düzenlenen UEFA C Antrenör kursunu başarı ile tamamlayan kursiyenler antrenörlük belgemelirini almaya başladılar.

Geçtiğimiz aylarda ilimizde açılan ve toplam 31 kursiyerin katıldığı UEFA C Antrenör kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin Futbol Federasyonu’ndan gönderildi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı tarafından kursiyerlerin belgelerinin teslimini başlandı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı türk futboluna ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak tüm antrenörleri tebrik ederek başarılar dileğinde bulundu.