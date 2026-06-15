Çorum'un Kargı ilçesinde Kargı Belediyesine ait bulunun Tahir Yavuz Yüzme Havuzu, bugün itibaren ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Kargı’da 2015 yılında inşa edilen ancak açılışından kısa bir süre sonra kapatılan Tahir Yavuz Yüzme Havuzu, Belediye Başkanı Hamit Dereli’nin talimatıyla yenilenerek ilçeye tekrar kazandırıldı.

Kargı Belediyesi, bu sezonda havuzdaki gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek, bugün itibariyle ilçe halkının hizmetine açtı.

Kargı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, havuzun; Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri kadınlara; diğer günler ise erkeklere hizmet vereceği belirtildi. Havuz her gün 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.