Sungurlu Belediyespor Yönetimi Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere ve yeni başkan Yılmaz Çağlayan yönetiminde yeni sezon öncesi ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda bu sezon Çorum tarihinde ilk kez Efeler Liginde mücadele edecek Voleybol takımı hedefi ve yeni sezon çalışmaları futbolda yeni sezon çalışmaları ve diğer branşlar güreş ve masa tenisinde ki çalışmalarda ele alındı.

Toplantı sonrasında Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere,. yeni sezonda yeni hikayeler yazmak için çalışmaların devam etitğini belirterek başkan ve yönetim kurulu üyelerine katkıları için teşekkür etti.

Dere toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda’ Sungurlu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısına iştirak ettik.

Toplantımızda, voleybolda bölgemizin en önemli temsilcilerinden biri olan Sungurlu Belediyespor’umuzun Efeler Ligi'nde de başarı elde edebilmesi için yürütülecek çalışmalar ve sezon planlamaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Bunun yanı sıra futbol, güreş ve masa tenisi branşlarında sürdürülebilir başarıyı sağlamak, yeni şampiyonluklar kazanmak ve kulübümüzü her alanda daha güçlü bir noktaya taşımak adına izlenecek yol haritasını istişare ettik.

Sungurlu Belediyespor’umuzun büyümesi, gelişmesi ve yeni başarı hikâyeleri yazması için emek veren, maddi ve manevi destekleriyle kulübümüzün her zaman yanında olan kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum. Spor şehri Sungurlu'muzun gururu olan takımımızın tüm branşlarda başarıdan başarıya koşacağına inanıyor; şampiyonluk mücadelesi veren futbol ve voleybol takımlarımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyorum’ dedi.