Niğde'nin Bor ilçesinde TOKİ konutlarında meydana gelen olayda; araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde şahsın Ergün Ç. (36) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

İncelemelerin ardından Ergün Ç.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.