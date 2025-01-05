Yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine gelen zam, sürücüleri isyan ettirdi. Artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan sürücüler, bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.

Tüvtürk 2025 yılı araç muayene fiyat listesini açıkladı. Buna göre 2024 yılında geçerli olan tüm taşıtların muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında (%43, 93) artış yapıldı. Bu durum, araç sahipleri arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu.

İnternet sitesinde yer alan yeni fiyat listesi şöyle:

- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork Muayene Ücreti: Bin 821 TL'den 2 bin 620 TL'ye çıktı.

- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Muayene Ücreti: 3 bin 543,60 TL olarak belirlendi.

BİR TEPKİ DE HİZMET BEDELİNDE

Tüvtürk'ün yeni fiyat listesinde bir uyarı da dikkati çekti. "Araç Muayene Ücreti Ödeme" kısmında yer alan açıklamada "Tüm istasyonlarımızda kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir" kısmında hizmet bedeli ayrı bir tartışma konusu oldu. Zaten yüksek ücretler ödemek zorunda olduklarını belirten araç sahipleri hizmet bedelinin olmaması gerektiğinin altını çizdi.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ İHALESİ 10 OCAK'TA

Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık ihalesi 10 Ocak'ta gerçekleşecek. Şartnamedeki maddelerden dolayı Tüvtürk dışında katılımcı beklenmiyor. Şartnamedeki şartlar ise:

• En az 5 yıl araç muayene sektöründe işletici / alt işletici olmak.

• En az 1 milyon araca muayene işlemi yapmış olmak.