Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eski Çimento Fabrikası bölgesinde satışa çıkartılan 11 bin 580 metrekare büyüklüğündeki arazi ile ilgili hukuki bir sorunun olmadığını söyledi.

Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı dün yapıldı. Toplantıda gündem dışı konuşan Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, belediyenin eski Çimento Fabrikası imar düzenlemesi alanında bulunan bir arazinin satışa çıkartılması konusunu gündeme getirdi.

Çimento arazisi ile ilgili imar düzenlemesini yargıya taşıdıklarını ve Çorum Belediyesinin yerelde olan davayı kazandığını ancak CHP Meclis Grubu olarak durumu istinafa taşıdıklarını belirten Tuncay Yılmaz, “Yargı süreci devam ederken bu alanın imara açılmasını neye borçluyuz. Mahkeme CHP Meclis Grubunu haklı gördüğü zaman ileride bu durum dönüşü mümkün olmayan tahribatlar oluşturmaz mı? CHP Meclis Grubu olarak çıkılan bu ihalenin yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesine dava açacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise eski Çimento Fabrikasının 1384 dönüm gibi büyük bir alanını çok şeffaf şekilde ve çok ucuza Çorum Belediyesine kazandırdıklarını belirterek, “Daha sonra şehrin tüm katmanlarıyla defalarca toplantılar yaptık. Ve halkımız orada nasıl bir yeni şehir istiyorsa beraberce bir plan geliştirdik. Buranın sadece yüzde 25’ini konut yüzde 75’ini ise rekreasyon alanları olacak şekilde çok güzel bir proje geliştirdik. Ama her zamanki gibi CHP projeyi ne kadar geciktiririz anlayışı ile ilk olarak mecliste itiraz etti. O yetmedi plan değişikliğini mahkemeye taşıdı. Uzata uzata bugüne kadar geldi. Eğer burayı biz hukuken satacak durumda olmasak elbette satışa çıkmayız. Buranın satışı ile ilgili hukuken hiçbir sorun yok. Kendi dönemimizde almış olduğumuz büyük alan içerisinde sadece 11 dönümlük bir alanı hem alt yapısı da hazır olduğu hem de alacak firmalar hemen inşaata başlayacak durumda olduğu için buranın yapımı noktasında bir adım atmak istedik. Burayı almak isteyen herkesi ihaleye davet ediyorum. Mahkeme ne karar verirse de gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.