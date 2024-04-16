Şırnak’ın Uludere ilçesinde emekli güvenlik korucusu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Onbudak köyünde emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akrabaları Tonğ'un akşamüzeri eve gelmemesi ve telefonla da ulaşamamaları üzerine arazide arama başlattı. Yapılan aramalar sonucu arazide Tonğ hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Tonğ'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tonğ'un cenazesi, askeri helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.