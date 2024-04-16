Vakıf 19’un geleneksel hale getirdiği, Turizm Haftası’nın ilk gününe endekslenen Dünya Hitit Günü etkinliklerinin üçüncüsü başladı.

Önceki akşam Ankara’da Türk Japon Vakfı’nda başlayan, Çorum’u ve Hititler’i ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak amacıyla ilan edilen Dünya Hitit Günü kutlamalarının açılışına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eski Çorum Valileri Musafa yıldırım, Atıl Üzelgün, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, büyükelçiler, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

2024 yılının Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olması sebebiyle kutlamalara Japon müzisyenler ve Japon akademisyenlerde katılım sağladı.

Programda Vakıf19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Türk-Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş birer konuşma yaptı.

3 gün boyunca devam edecek programla ilgili bilgi veren Alper Bilan, “Kurulan atölyelerde farklı okullardan gelen öğrencilere uygulamalar yaptırılarak Hitit uygarlığı tanıtılacak ve gençlerin farkındalığı arttırılacak. Ayrıca Türkiye’deki Japon Kazıları konulu uluslararası bir panel düzenlenecek. Yola çıktığımız bu medeniyet yolculuğu ile Hitit uygarlığını ve ilimizi dünyaya tanıtacağız” dedi.

Bilan, ayrıca programlarına sponsor olan Alapala, Çorum Yumurta, Anitta Otel, Hatap Un, İSVEA, Grup Merkez Hasar, Saraylım Tarım, Hasan Zahir Et Lokantası, Best Petrol, Ben-Ka Arıcılı, Ganik Şekerleme, Makenas, Çorum Birlik Kiremit, Mustafa Saatci Otomotiv, Ofis Yem, Sun-Ka, Baktat, Taç Makine, Portakal Dayanıklı Tüketim Malları İnş., Tekin Karo, Şerbetçi Petrol, Dees Yapı ve Mehmet Ali Demir Çelik’e teşekkür etti.

Hitit Çalgıları ve geleneksel japon sazları Kadeş Barış Antlaşmasında olduğu gibi barış ve kardeşlik için ses verdiler. Hitit Ensamble ve Japon Sanatçı gurubunun birlikte vermiş olduğu konseri katılımcılar büyük bir beğeniyle izledi ve ayakta alkışladı.

Konser sonrasında 63 plastik sanatlar sanatçısının katıldığı Hitit Uygarlığı konseptli Anadolu’da Hitit Renkleri adlı uluslararası plastik sanatlar sergisinin açılışı yapıldı.