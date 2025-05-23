Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, lisans alan kulüpleri açıkladı. Arca Çorum FK, 1 Lig'de 2025-2026 sezonu için ‘Ulusal Kulüp Lisansı’ almaya hak kazanan 4 kulüp arasında yer aldı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler, Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., İkas Eyüpspor, Kasımpaşa A.Ş., RAMS Başakşehir FK, Reeder Samsunspor ve Trabzonspor A.Ş.; Trendyol 1. Lig'den Uğur Okulları İstanbulspor; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Kadın Futbol Takımı kulüpleridir.

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol Süper Lig'den Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'den Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa Futbol Kulübü ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü; Nesine

2. Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Ankara Demirspor, Altınordu ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK kulüpleridir.

Buna göre; 16 kulüp UEFA Lisansı, 9 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.