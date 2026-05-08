Çorum’un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayi üzerine üretim yapan ARCA Savunma, SAHA 2026’da VTIC ve GMP ile toplam 3,4 milyar dolarlık topçu mühimmatı ve roket sözleşmeleri imzaladı.

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki en büyük organizasyonları arasında yer alan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yüksek hacimli yeni anlaşmalara ev sahipliği yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden fuarda ARCA Savunma, iki farklı uluslararası şirketle toplam 3,4 milyar doları aşan mühimmat sözleşmeleri imzalayarak dikkat çekti.

Şirket, VTIC ile 2,2 milyar dolarlık topçu mühimmatı anlaşmasına imza atarken, GMP ile de 1,2 milyar dolarlık 155 mm 40 kilometre uzun menzilli topçu mühimmatı sözleşmesini resmileştirdi.

İKİ STRATEJİK ANLAŞMA

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen fuarda gerçekleştirilen imza törenlerine ARCA Savunma Genel Müdürü İlknur Dutak Pamir, VTIC CEO’su Petar Vasilev ve GMP CEO’su Marc Morales katıldı.

ARCA Savunma’nın VTIC ile yaptığı anlaşma, şirketin topçu mühimmatı alanındaki üretim kapasitesini ve ihracat hedeflerini öne çıkarırken, GMP ile yapılan sözleşme ise uzun menzilli mühimmat teknolojilerinin uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdi.

Şirketin GMP ile yürüttüğü anlaşma kapsamında 155 mm çapında ve 40 kilometre menzile sahip mühimmat çözümleri öne çıkıyor.

ARCA Savunma, bu sözleşmeyle yüksek menzil ve vuruş gücüne sahip mühimmat teknolojilerini küresel pazara taşımayı hedefliyor.