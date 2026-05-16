Arca Çorum FK'nın genç yeteneği Arda Hilmi Şengül, dün oynanan Bodrum maçında sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

Sezon başında Keçiörengücü'nden transfer edilen 27 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon performansı ile Çorum FK taraftarlarının sevgilisi haline geldi.

Yeteneği, hırsı, azmi ve maç içindeki mücadelesi ile bu sezon hemen hemen oynadığı her maçta yüzde yüzünü veren Arda, Bodrum maçında deyim yerindeyse; '100 milyon Euro'luk golcülerin atamayacağı' gole imza attı.

Muhteşem bir gole imza atan Arda, takımın finale çıkmasında büyük katkı sağladı.