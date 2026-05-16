Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig play off yarı final rövanş maçında evinde Bodrum'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan hatta kötü oyun oynayan kırmızı siyahlılar, ikinci maçta rakibini adeta ezdi, geçti.
Tek kale maç oynayan kırmızı siyahlıların dünkü maçta rekora imza attı.
Rakip ceza sahasında 74 kez topla buluşan kırmızı siyahlılar, Fenerbahçe'nin rekorunu egela etti.
Rakip ceza sahasında topla buluşma rekoru 72 kezle Fenerbahçe'ye aitti. Çorum FK, 74 kezle yeni bir rekora imza attı.
Muhabir: Fatih Battar