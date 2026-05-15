Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig play off yarı final rövanş maçında Bodrum FK'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

İlk maçta Bodrum'a 1-0 mağlup olan kırmızı siyahlılar rövanş maçında evinde 2-0 kazandı.

Maçın 90 dakikası Arda'nın harika golüyle 1-0 bitti ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada da etkili oyununu sürdüren kırmızı siyahlılar Samudio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.

Kırmızı siyahlılar 24 Mayıs Pazar günü Konya'da Esenler Erokspor ile Süper Lig'e yükselme maçı oynayacak.

Maç sonu Çorum'da bayram havası yaşandı.

Yaklaşık 13 bin kırmızı siyahlı taraftar galibiyeti ve türü kutladı.