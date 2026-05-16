Arca Çorum FK-Bodrum maçının istatistikleri belli oldu.

İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan kırmızı siyahılar ikinci maçta neredeyse rakibine kalenin yüzünü bile göstermedi.

Rakip ceza sahasında toplam 74 kez buluşan kırmızı siyahlılar, 32 şut çekti ve 1 topu direkten döndü.

Yüzde 69 topla oynama oranına erişen kırmızı siyahlılar, 653 pas yaptı.

14 korner kullanan kırmızı siyahlıların gol beklentisi ise 2,22 oldu.

Bodrum ise bu maçta yüzde 31 topla oynadı. 289 pas yapan Bodrum ekibinin isabetsiz 3 şutu vardı.

Bodrum ekibinin gol beklentisi ise 0.14 olarak açıklandı.