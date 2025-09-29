Masa Tenisi Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2024-25 sezonu Türkiye Şampiyonasında elde edilen başarılar sıralamasında Çorum Arenaspor’dan Muammer Kaya en yakın rakibine 74 puan fark atarak birinci sırada yer aldı.

Yapılan değerlendirmede Türkiye Şampiyonasında birinci olan sporcu için 20 ikinci olan için 18, 3. ve 4. için 16, 5-8 arası için 14, 9-16 arası için 12, 17-25 arası için 10 ve sonraki sıralamalar içinde 8-4- ve 1 puan verilen değerlendirme sonunda Arenaspor’dan Muammer Kaya 11 sporcusu ile topladığı 324 puanla birinci sırada yer aldı. Fenerbahçe kulübünden Vahed Malkiri 4 sporcu ile topladığı 268 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sıralamada Çorum Belediyespor’dan Mahmutcan Öztuna 5 sporcu ile topladığı 163 sporcu ile sekizinci sırada yer aldı.