Çorum FK Esenler Erokspor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki antrenmanına sakatlığı bulunan Sinan takımdan ayrı olarak özel çalışırken diğer tüm futbolcula katıldı.

Teknik Direktör Uğur Uçar her antrenman öncesinde olduğu gibi yine futbolcularla bir toplantı yaptı ve Erokspor maçının taktiksel uyarılarını sürdürdü.

Uçar bir sezon verdikleri mücadelenin karşılığını almak için önlerinde son bir 90 dakika kaldığını belirterek tüm futbolculardan pazar gününe kendilerini her anlamda hazırlamalarını istedi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve daha sonra taktik çalışma ile devam etti.

Bu çalışma sırasında savunma ve hücum oyuncularına karşılıklı çalıştırarak duran ve yan topta yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Arca Çorum FK’nın dün yaptığı çalışmayı Başkan Baran Korkmazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yakından takip ettiler ve futbolculara moral verdiler.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.