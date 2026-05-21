29. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında heyecan bugün oynanacak iki maçla başlıyor.

14 takımın bu sezon şampiyonlar ligi formatında oynayacağı turnuvada heyecan bu akşam oynanacak iki maçla başlayacak.

Mimar Sinan sahasında bu akşam saat 18.30’da başlayacak turnuvanın ilk maçında Bolat Harita ile Vizyon Tarım takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 20’de Kule Yapı takımı ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları turnuvada ilk maçlarına çıkacaklar.

Turnuvada ilk düdüğü Ömür Soytemiz çalacak

İl Hakem Kurulu bu akşam başlayacak turnuvada ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre Bolat Harita Münendislik ile Vizyon Tarım arasındaki ilk maçta Ömür Soytemiz düdük çalacak yardımcılıklarını ise Yunus Emre Yeşil ve Meriç Devran Demirel yapacak.

Kule Yapı ile Kalehisar Kardeşler İveco arasındaki maçta ise Mehmet Tuğluk düdük çalacak yardımcılıklarını ise Mahmutcan Doğan ve Yiğit Eymen Asiltürk yapacak.