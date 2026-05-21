Çorum FK’nın sezonun son maçında Erokspor ile Konya’da oynayacağı final maçının seyahat programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Erokspor maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayacak.

Yarın cuma namazı sonrasında tesislerden Karayolu ile Konya’ya hareket edecek olan Çorum FK kafilesi kalacağı otele yerleşecek.

Cumartesi günü Konyaspor tesislerinde yapacağı antrenmanla final maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızı siyahlı takım otelde pazar akşamı oynayacağı maç saatini bekleyecek.