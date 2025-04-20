Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Genel kurulun divan başkanlığına İsa Yanık, divan üyeliklerine ise Samet Biçer, Ali Osman Aksoy ve İrfan Soylu seçildi.

Genel kurulda gelir gider ve yönetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

İbraların ardından seçime geçildi. Mevcut başkan Yücel Saygı'nın aday olmadığı seçimde Salih Çakır, Haşim Öztürk, Mesut Arslan ve Hüseyin Karakuş başkanlık için yarıştı.

98 oy alan Salih Çakır Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Rakiplerinden Haşim Öztürk 80, Hüseyin Karakuş 48, Mesut Arslan ise 9 oy aldı.