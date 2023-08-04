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Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Efes Tiyatro Festivali ikinci kez kapılarını açıyor.

Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun da katılacağı İkinci Efes Tiyatro Festivali 8-11 Ağustos tarihleri arasında İzmir’in Selçuk ilçesinde Efes Selçuk Belediyesi tarafından Ege Tiyatrolar Birliği ve Efes Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek.

Yazar Arıkoğlu, Efes Tiyatro Festivali’nde 10 Ağustos Perşembe günü saat: 16.00’da Kent Belleği’nde tiyatroseverlerle söyleşide bulunacak.

İkinci kez Efes Tiyatro Festivali'ne katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Arıkoğlu, “Birbirinden değerli yazarların, sanatçıların, tiyatro ekiplerinin renk katacağı bu güzel etkinliğin var olmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.