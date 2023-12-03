Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul'iun Esenyurt ilçesi korkunç bir cinayete sahne oldu. Günlük kiralık olarak kullanılan dairede 2 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu şahıslardan biri diğerini 4 kurşunla vurarak öldürdü.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, olay, saat 00.00 sıralarında Ardıçlı Mahallesi 738. Sokakta bulunan Saygın Apartmanı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, günlük kiralık bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu Ö.K. arkadaşına 4 el ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

BAĞCILAR'DA TESLİM OLDU

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise dairede uzun süre incelemelerde bulundu. Cinayet için çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu.

Cumhuriyet Savcısı'nın da incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis soruştumasını sürdürürken beklenmedik bir gelişme oldu ve katil zanlısı Ö.K. olaydan iki saat sonra Bağcılar’da bulunan bir polis merkezine teslim oldu ve cinayeti itiraf etti.

İHA