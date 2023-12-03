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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda; Şükrü Akkoyun isimli kişi, hafif ticari aracıyla ilerlediği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar hafif ticari aracı kurşun yağmuruna tuttu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Şükrü Akkoyun'un başına isabet etti. Akkoyun, aracıyla bir iş yerine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Akkoyon'u Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Akkoyun hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TGRT HABER