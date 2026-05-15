AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’nın girişimleri sonucunda, Aşdağul Beldesinde hem tarımsal üretimi güçlendirecek hem de sosyal imkanları artıracak projeler hayata geçiriliyor.

Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, beldede hayata geçirilecek olan projeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Belde genelinde kapsamlı bir altyapı yenilenmesi yapılacak. AFAD tarafından sağlanan 1.250.000 TL’lik ödenek desteğiyle altyapı sorunları çözüme kavuşturulacak. Çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesi için 2.000 metrelik sulama borusu yenilenecek. Bu çalışma ile su kaçaklarının önüne geçilerek tarımsal sulamada tasarruf sağlanacak. Gençlerin modern ve güvenli bir alanda spor yapabilmeleri için beldeye yeni bir halı saha inşa edilecek.” (Haber Merkezi)