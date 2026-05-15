Çorum'un Alaca ilçesinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji'nin "sarı kod" ile kuvvetli sağanak tahmininde bulunduğu Alaca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış kısa sürede su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu. İlçede bulunan tarım arazileri de sular altında kalarak zarar gördü. İlçe merkezinde yollar ise adeta göle döndü. Alaca Belediyesi ekipleri su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yaparken, vatandaşlar ise iş yerleri ve evlerini su basmaması için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Alaca-Çorum Karayolu Sanayi Sitesi kavşağında yola taşan sel suları sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.