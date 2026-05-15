Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum sebebiyle evlerin tamamına yakınının zarar gördüğü köydeki vatandaş korku dolu anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde öğlen saatlerinde meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi.

Köyde yaşayan 2 kişi de yaralandı. Köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köyde inceleme başlattı.

Hortum anını anlatan vatandaş, bir anda rüzgarın geldiğini ve balkon kapısını bile kapatamadığını söyleyerek, "Camlar birden gitti. Bir duman geldi. Deprem oldu zannettim. Çok korktum. Bizde bir sorun yok ama kayınbiraderim yaralandı. Evimizde zarar gördü ama çok şükür bizde bir sorun yok" dedi.