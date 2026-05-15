Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ile yönetim kurulu üyeleri, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette eczacılık mesleğinin sağlık sistemi içerisindeki önemine dikkat çekildi. Vali Ali Çalgan, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların ilaç hizmetlerine güvenli şekilde ulaşmasında eczacıların önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Eczacıların fedakârca görev yaptığını ifade eden Çalgan, ilaç ve sağlık hizmetlerinin vatandaşlara doğru ve güvenilir biçimde ulaştırılmasında eczacıların büyük katkı sunduğunu söyledi.

Vali Çalgan, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlayarak Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve tüm eczacılara çalışmalarında başarı diledi.