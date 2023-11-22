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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacağı mesajını verdi. Bakan Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamalar yaptı.



Bakan Işıkhan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete 2024'te tek sefer zam yapılacağı mesajını verdi.



Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir” dedi.



"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"

Gelecek yıl enflasyonda gerileme olacağını söyleyen Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullandı.



Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplantılar yapacak. 2024 asgari ücret rakamının 31 Aralık'a kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret halen 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

NTV