Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi'nin Kariyer Günleri etkinliğinin konuşmacı konuğu oldu.

Okul Müdürü Burak Kemeç'in davetine icabet eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ögrencilerle söyleşide buluştu.

Aşgın, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden sonra akademik anlamda hangi yolları katettiğini ve tecrübelerini paylaşarak öğrencilerin sorularına cevap verdi. verdiği için Özel Pınar Koleji ailesi katılımından dolayı Aşgın'a teşekkür etti.