Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, U 15 Serbest Güreş milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Bülent Tuzcu’yu tebrik etti.

Sivas’ta yapılan U 15 Türkiye Güreş Şampiyonasında milli takımı belirlemek için göreve başlayan Bülent Tuzcu’yu tebrik eden Aşgın; ‘U15 Serbest Güreş Milli Takım antrenörlüğü görevine getirilerek bizleri gururlandıran Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı antrenörlerimizden Bülent Tuzcu kardeşimi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi