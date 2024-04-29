Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken de kazanmak için geldiklerini anlatarak, "Kazanmak için gelmiştik ancak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık." dedi

Son iki maçı da kazanıp üçüncülük mü olur play-off mu olur ona bakacağız.' diyen Akçelen;

"Mağlup duruma düştük akabinde golü bulduk ama skoru koruyamadık. Söylenecek bir şey yok kaybettik. Hakemle ilgili konuşmak istiyorum ama ne konuşacağım onu da bilmiyorum. Bütün takdir haklarını Erzurum'dan yana kullandı. Maçın başında kaptanımız Ferhat'a sarı kart, diğer oyunculara sarı kart. Son pozisyonun faulle alakası yok. Sol bekin 3 tane üst üste pozisyonları var. Bizim oyuncu kafasına darbe alıyor devam ettiriyor. Yani söylenecek bir şey yok. Üzgünüz önümüzdeki maça bakacağız. Şansımızı yitirdik iki maçımız var. Son iki maçı da kazanıp üçüncülük mü olur play-off mu olur ona bakacağız. Erzurumspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı