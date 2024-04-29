Konya’da yapılan U 23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübü iki altın iki bronz madalya kazanırken takım halinde dördüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

24-26 Nisan tarihleri arasında, Konya Karatay Spor Salonu’nda düzenlenen İsmail Güzel U23 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan milli güreşçi Mert İlbars 60 kiloda zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Kayseri Şekerspor’dan Cihan Yaşar’ı yenerek bu kategoride rakipsiz olduğunu bir kez daha gösterdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

87 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Samet Yaldıran ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Kayseri Şeker kulübünden Toygun Aktop’u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

60 kiloda mücadele eden Himmet Sandıklı ise repesaj maçları sonunda üçüncü olarak bronz madalya kazanırken 67 kiloda ise Fatih Sarıkaya yarı final maçını kaybetti ve üç beş maçını kazanarak takımına bronz madalya kazandıran ikinci sporcu oldu.

Takım sıralamasında Kayseri Şekerspor birinci Ankara Teiaş ikinci Ankara ASKİ üçüncü olurken Çorum Belediyespor ise az puan farkı ile dördüncü oldu.

U 23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan Mert İlbars ve Samet Yaldıran 20-26 Mayıs tarihlerinde Azerbeycan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında milli mayo ile mücadele edecekler.