Erzurum FK maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta; "Böyle samimi, saygıdeğer oyuncu grubu ile çalışmaktan son derece memnunum." dedi

Ligde her maç gibi bu karşılaşmanın da oldukça zor geçtiğini ifade eden Özbalta; "Bir yandan üzülüp bir yandan da kazanımların olduğu bir haftayı da geride bıraktık. Gönül isterdi ki galibiyetle konumumuzu koruyalım ama olmadı, üzgünüz. Her zaman söylediğim gibi, takımımızı buralara getiren oyuncu arkadaşlarımız bundan sonra

da daha çok çalışıp bu şehri taraftarlara bugüne kadar yaşattıkları sevinçleri tekrar yaşatacaklardır. Böyle samimi, saygıdeğer oyuncu grubu ile çalışmaktan son derece memnunum. Sezon bittiğinde netice ne olursa olsun, onlarla gurur duyacağım." dedi

Son olarak Erzurum'a gelerek takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Özbalta; "Bizi Erzurum'a gelip destekleyen taraftarlarımıza da kocaman bir teşekkür borçluyuz, sağ olsunlar." ifadelerine yer verdi.