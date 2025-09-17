Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurul’da Ferhat Arıcı başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Yönetim Kurulu toplantısında Ferhat Arıcı Başkanlığındaki yönetim kurulunda Genel Sekreter olarak Mesut Çetinoğlu görev yaparken Engin Ayan ve Cumhur Sevinç Başkan Yardımcılığına Aytaç Taşaner ise Mali Sekreter olarak görev aldı. Osman Pehlivan, Sinan Duman, Alaaddin Attar Hacıismailoğlu, Niyazi Bulut, Serhat Gökşen, Mustafa Arslan, Nermin Özkeskin, Ömer Faruk Yetim ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.