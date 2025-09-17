Muay Thai Süper Liginde üst üste dördüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Abdussamet Uğurlu kazandığı altın kemer ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı ziyaret etti.

10-11 Eylül tarihleri arasında Adana’da yapılan Muay Thai Süper Lig final müsabakaları final maçında Manisa’lı rakibi Ömer Taşkın’ı yenerek üst üste dördüncü şampiyonluğu kazanan Abdussamet Uğurlu 14. kez Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Ziyaret sırasında Abdussamet Uğurlu katıldığı şampiyona ve elde ettiği başarılar hakkında bilgiler verdi ve Çorum’u ve ülkesini her zaman en güzel şekilde temsil etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘Çorumlu milli sporcumuz Abdüssamet Uğurlu, Muay Thai Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak tarihe geçti, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ise 14. kez zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Dünya Şampiyonası, Türk Devletleri Şampiyonası, İslam Oyunları ve Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak olan hemşehrimizi yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum’ dedi.