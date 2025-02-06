Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçın son bölümündeki futbolculara yaptığı bu davranış ve açıklamaları ile güzel görüntü verirken maç esnasında yaptığı sert çıkışlar ile kötü bir örnek oldu.

Ziraat Türkiye Kupası grup 2. maçında Ahlatcı Çorum FK’nın konuk olduğu Başakşehir maçına U 19 takımı ile çıktı. Kadroda ve son bölümde oyuna giren 2009 doğumlu oyuncularla mücadele ederken Başakşehir takımı ise lig kadrosu ile maça çıktı.

Maçta Çorum FK futbolcularının yavaş haraket etmesi karşısında hakeme, yerde yatan sakatlık geçiren Çorum FK futbolcularına sert uyarılarda bulunan Çağtaş Atan bu hareketleri ile tepki aldı. Atan’ın maçın son bölümünde kale arkasında ısınmadan giden futbolcuların başını okşayarak tebrik etmisi maç sonu demecinde onlara başarılar dilemesi ise güzel görüntülerdi.