Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan 'PKK'nin kurucu önderi' ifadesiyle bahsetmesi dikkat çekmişti. Bu tabir AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ile İYİ Partili Cenk Özatıcı arasında tartışmaya neden oldu.

Ekol TV'de yayınlanan programda AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Bahçeli'nin ifadesini savununca Atatürk'ten örnek vererek "Ne var yanlış bir şey değil ki o yani PKK'nın kurucu önderi kim Abdullah Öcalan yani Atatürk için de önder dediğimiz için artık 'önder' kelimesini başkaları için kullanmayacak mıyız? Sırf 'önder' kelimesini diyeceğiz ki münasıran Atatürk artık 'önder' kelimesini başkaları için kullanmayacak mıyız?" dedi.

"BÖYLE BİR SAYGISIZLIK OLUR MU?"

İYİ Partili Cenk Özatıcı ise "Mustafa Kemal Paşa ile kıyaslıyorsunuz hocam ne diyorsunuz Allah aşkına! Yani kendinize gelin ya! Yani Abdullah Öcalan ile siz aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi böyle bir saygısızlık olur mu? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin banisi ile 50 bin Türk vatandaşının katili alçağı siz aynı cümlede 'önder' olarak nasıl kullanıyorsunuz?" tepkisini gösterdi.

"TEKNİK OLARAK BÖYLEDİR"

Metiner tepki sonrası, "PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'dır teknik olarak böyledir. Sayın Bahçeli'nin söylediği de doğrudur. Bu kelimeye niye olumsuz anlam yükleniyor onu anlamıyorum. Hele hele bunu söyleyen MHP gibi Türk milliyetçiliğinin bilge lideri bir insana bunu söylemek hadsizliğin ötesidir ya!" ifadelerini kullandı.

"AYNI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIYORSUNUZ"

Öztatlıcı bu sözlere, "Hadsizliği yapan sizsiniz beyefendi, siz Mustafa Kemal Paşa ile Öcalan'ı aynı cümle içerisinde kullanıyorsunuz 'önder' olarak bundan daha büyük hadsizlik olur mu ya! Ben buna tahammül göstermem onu söyleyeyim yani!" tepkisini gösterdi.

MEHMET METİNER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Metiner programın ardından sosyal medyadaki tepkilerle ilgili bir açıklama yaparak sözlerine açıklık getirdi. Metiner yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Ekol TV'de daimi konuk olduğum "Ekol Gündem" programında sunucu arkadaşımız bana MHP Genel Başkanı muhterem Devlet Bahçeli'nin Öcalan için kullandığı "PKK'nın kurucu önderi" lafını sordu. Ben de "Sayın Bahçeli'nin dediği doğrudur. Öcalan PKK'nın kurucu önderidir. Teknik olarak bu böyledir. Kelimelere takılmamak lazım. Artık bunları aşmamız lazım" dedim.

Bunu der demez bir partiyi temsilen katılan zat "Öcalan kurucu önder değil terörist başıdır. Siz onu barış elçisi gibi sunamazsınız" diye saygıyla bağdaşmayan bir üslupla karşılık verdi. Konuyu birden Atatürk'e getirip bağladı.

Ben bunun üzerine "Atatürk için önder kelimesi kullanıldı diye artık önder kelimesini bir başkası için kullanmayacak mıyız yani? Teknik bir gerçeklik olarak Öcalan da PKK'nın kurucu önderidir. Bunu diyen Türk milliyetçiliğinin bilge liderine milliyetçilik ve vatanseverlik üzerinden laf etmek, hadsizliğin de ötesi bir şeydir" dedim.

Konuşmamın hiç bir yerinde Atatürk'le Öcalan'ı mukayese etmediğim halde bu mukayeseyi yaptığımı iddia eden birinin bir partinin temsil katına kadar yükselmiş olması, siyaset kurumu adına ziyadesiyle üzücüdür.

Ben sadece önder kelimesi üzerinden bir açıklama yaptım. PKK'nın kurucu önderi demenin teknik olarak bir gerçekliği ifade ettiğini, bunu başka mecraya çekmenin de yanlış olduğunu ve Sn. Bahçeli'nin milliyetçiliğini ve vatanseverliğini bu ifade dolayısıyla tartışma konusu yapmanın hadsizlik olduğunu söyledim.

O birilerinin aynı cümle içinde Atatürk'le Öcalan'ı mukayese ettiğim iddiası iftiradan ibarettir.

Atatürk 'ü durduk yere tartışmaya dahil eden birinin Atatürk üzerinden siyaseten nemalanmaya kalkışmasını anlarım anlamasına ama çarpıtmayı ahlak edinen bir siyaset anlayışını demokratik siyaset adına çok kötü bir örnek olarak görüp kınarım.