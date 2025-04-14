Ordu’da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Atletizm Grup müsabakalarında Çorumlu sporcular bir altın ve bir bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

12 Nisan’da Ordu’da yapılan Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Atletizm grup müsabakalarında küçükler 60 metrede Nisa Kabaklı birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken yıldız kızlar 800 metre kategorisinde ise Rabia Sarmaşık üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

İki sporcu Adana’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.