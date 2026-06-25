29. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında son iki yarı finalist bugün oynanacak çeyrek final maçları sonunda belli olacak.

Mimar Sinan sahasında oynanacak ilk maçta saat 18.30’da Buğdüzspor ile Fora Mobilya&Barkoç Mühendislik ve saat 20’da ise Yıldırım İnşaat Alaca ile Bolat Harita Mühendislik takımları karşılaşacak.

Mimar Sinan sahasında oynanacak çeyrek final maçında Ligde beş maç sonunda 3 galibiyet iki beraberlik ala ve lig etabını namağlup tamamlayan iki takımdan birisi olan Buğdüzspor ile lig etabnı beş maçta 10 puanla lig etabını altıncı olarak tamamlayan Fora Mobilya&Barkoç Mühendislik takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise turnuvanın son çeyrek final maçında saat 20’de Yıldırım İnşaat Alaca ile Bolat Harita takımları karşılaşacak. Yıldırım İnşaat Alaca takımı lig maçlarını üç galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonunda topladığı 10 puanla dördünc tamamlarken Bolat Parita takımı da aynı puanla beşinci olarak ligi tamamladı.

Bugün oynanacak maçlar sonunda yarı finale yükselen iki takım yarı finalde birbirlerinin rakibi olarak finale yükselmek için mücadele edecekler.

Çeyrek final maçları Tuğluk ve Doğan’ın

Orta Kuşak’ta bugün oynanacak son iki çeyrek final maçını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göne bugün oynanacak Buğdüzspor- Fora Mobilya&Barkoç Mühendislik maçını Mehmet Tuğluk yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Muhammed Yıldırım ve Yiğit Eymen Asiltürk. Son çeyrek finalmaçında Yıldırım İnşaat Alaca ile Bolat Harita Mühendislik takımları arasındaki maçı ise Serhat Doğan yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Emre Çelikcan ve Yunus Emre Tok.