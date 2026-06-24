Ahlatcı Çorum FK’da yeni sezon kadrosu bu hafta sonu büyük oranda netleşecek.

Başkan Savaş Balçık, Teknik Direktör Uğur Uçar, Genel Koordinatör Tahsin Tam ve Sportif Direktör Mustafa Soley’in İstanbul’da sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, kadrodan ayrılacak futbolcular ile Süper Lig kadrosu için anlaşma sağlanan isimlerin bu hafta sonuna kadar kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

On günlük yoğun bir çalışma yürüten transfer komitesi, mevcut kadroda kalacak ve ayrılacak isimleri büyük oranda belirledi.

Teknik Direktör Uğur Uçar’ın yurt dışı tatili nedeniyle ara verilen çalışmalar, dünden itibaren yeniden başladı.

Komitenin, mevcut kadroda bulunan ve sözleşmeleri devam eden futbolcularla ilgili kalacak ve ayrılacak isimler konusunda büyük ölçüde karar verdiği öğrenildi. Süper Lig kadrosunda yer almayacak futbolculara, kendilerine kulüp bulmaları halinde bonservis konusunda yardımcı olunacağının bildirileceği belirtildi.

Kırmızı-siyahlı takımın yeni sezon kadrosuna yönelik transfer görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor. Transfer komitesinin hazırladığı liste doğrultusunda alternatif isimlerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

3 Temmuz Cuma günü yeni sezonun ilk etap kampı için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampa girecek olan kırmızı-siyahlı ekipte, bu tarihe kadar yeni sezon kadrosunun büyük oranda şekillendirilmesi amaçlanıyor.

Kadrodan ayrılacak isimler ile yeni transferlerin bu hafta sonuna kadar netlik kazanması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Birkaç mevki için ise acele edilmeyeceği, ikinci etap kampına kadar bekleneceği ifade edildi.