Liseli Gençler Puanlı Atletizm il birinciliğinde Spor Lisesi kız ve erkeklerde çifte şampiyonluk kupasını kazandı.

Bu yıl yapılan il birinciliklerinde beklentilerin çok uzağında kalan Spor Lisesi puanlı atletizmde çifte birinciliği kazandı.

Genç kızlarda iki okulun takımlarda mücadele ettiği il birinciliğinde Çorum Spor Lisesi 297 puanla birinci olurken Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi ise 45 puanla ikinci oldu.

Üç okulun mücadele ettiği genç erkeklerde ise Spor Lisesi 695 puanla birinci olurken Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi 478 puanla ikinci Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi ise 196 puanla üçüncü oldu.

Genç Kızlar: 100 metrede Elif Koçak, 400 metre’de Emine Hatun Sarı, Üç Adım’da Muesser Akçam, Disk Atma’da Sude Naz Dölcü, 100 metre enhgellide Beyza Çengel, Cirit Atma’da Melek Nur Yeşil, 400 metre Engelli’de Beyza Çengel, Uzun Atlama’da Emine Hatun Sarı, Yüksek Atlama’da Gülce Atal, İsveç Bayrak yarışında Elif Koçak, Sude Naz Dölcü, Emine Hatun Sarı ve Beyza Çengel’den oluşan Spor Lisesi birinciliği kazandılar. 1500 metrede Bahçelievler Kız MTAL’dan Nilsu Şahin, 800 metrede Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Ebrar Yağmur Erişen ve Uzun Atlama’da aynı sporcu birinciliği kazandı. 1500 metrede Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Yaren Köymen, 200 metrede Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Sude Naz Durmuş ve 800 metrede Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Yaren Köymen birinci oldular.

Genç Erkeklerde 1500 metre ve 800 metrede Cumhuriyet Lisesi’nden Arda Baltacı çifte birinciliği kazandı. 100 metrede Özel Boğaziçi Koleji’nden Poyraz Yetgin, 400 metrede Cumhuriyet Lisesi’nden Metehan Özünal, Gülle Atma’da Spor Lisesi’nden Hasan Basri Önder, 1500 metrede Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den Aykut Köstek, 110 metre engellide Spor Lisesi’nden Ahmet Karakaya; Cirit Atma’da aynı okuldan Muhammed Enes Yağmur, Yüksek Atlama’da aynı okuldan Emir Enes Kurtçu, 200 metrede yine Spor Lisesi’nden Ömer Asaf Taşkoyan, 800 metrede Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den Elvan Koyuncu, Üç Adım Atlama’da Spor Lisesi’nden Yunus Emre Yelken, Disk Atma’da Spor Lisesi’nden Hasan Can Atay, 3000 metrede Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den Aykut Köstek, Çekiç Atma’da Spor Lisesi’nden Hasan Basri Önder, 400 metre Engelli de aynı okuldan Ahmet Karakaya birinci olurken İsveç Bayrak yarışında da aynı okuldan Hasan Can Atay, Arda Periemir, Enes Kurtcu ve Ömer Asaf Taşkoyan takımı birinciliği kazandı.