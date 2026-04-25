Çorum Barosu avukatlarından, Alaca’da uzun yıllardır avukatlık yapan şair, yazar ve karikatürist Salim Kanat vefat etti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Av. Salim Kanat, yakalandığı hastalık nedeniyle kurtarılamayarak hayata veda etti.

Alaca’nın sevilen isimlerinden biri olan Kanat’ın ulusal ve yerel düzeyde yayımlanmış çok sayıda eseri bulunuyordu.

Merhumun cenazesi bugün Alaca’da Ömer Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.