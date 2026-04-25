Sungurlu Belediyespor’da Efeler Ligi startı verildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Kulüp Baş Antrenörü Mustafa Özdemir önceki gün bir araya gelerek yeni sezon planlaması ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda yeni sezon için kuübün mali yapısı bunun için sponsorluklar, kadro planlaması için gerekli bütçe konularında görüşmeler yapıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin kulübün Efeler Liginde kalıcı olması için yapılması gerekenler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Sponsorluk için yapılan görüşmelerin büyük oranda tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Sungurlu Belediyespor kulübü Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulun ardından yeni yönetimin yeni sezon için hazırlıklara hemen başlayacağı belirtildi.